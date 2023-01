“Een rijbereik van bijna 883 kilometer, dat doet geen enkele concurrent hem na”: bij dit automerk vinden ze zelfs de snelste Tesla's en Porsches een lachertje

Extinction Rebellion kaapt 400 reclamepos­ters van autofabri­kan­ten in marge van Autosalon

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben samen met activisten van Subvertisers International en Brandalism meer dan 400 reclameborden en posters in bushokjes in Brussel, Parijs, Londen, Berlijn en andere Europese steden gekaapt. Zo willen ze "de valse reclame en het agressief lobbyen door Toyota en BMW" aan de kaak stellen. Dat meldt Extinction Rebellion deze ochtend in een persbericht. In Brussel werden zeven grote reclameborden en 70 posters in bushokjes vervangen.

16 januari