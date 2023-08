“Een particulier biedt meestal geen garantie”: dit moet je weten als je een tweedehands elektrische auto koopt

1. Koop bij voorkeur bij een erkende dealer

Wat geldt voor auto’s die rijden op gewone brandstof, geldt misschien nog meer voor e-auto’s: koop als het kan bij een erkende dealer. Dat wil zeggen dat je meer betaalt dan wanneer je je wagen koopt bij een particulier, maar je hebt ook een pak meer zekerheid.

Dealers en professionele verkopers moeten je minstens één jaar garantie geven op je auto. Niet onbelangrijk als het om de batterij gaat. En uiteraard hebben die professionals een reputatie te verdedigen. In de toekomst wil iedereen een elektrische wagen, en dus is het voor hen zaak een zeer goed imago op te bouwen. Oplichterij draagt daar niet toe bij.

Als je bij een particulier koopt, is het risico veel groter. Een particulier hoeft geen garantie te geven, en dus heb je enkel het document van de technische keuring en de verplichte Car-Pass als ‘garantie’.



2. Let op de leeftijd van de wagen

Net zoals een klassieke auto vermindert een elektrisch model elk jaar in waarde. Dat heeft te maken met de slijtage: niet alleen van het koetswerk, maar zeker ook van de batterij. Dat is meteen het ‘kritieke punt’ van een elektrische wagen. Door snelladen bijvoorbeeld neemt de capaciteit van de batterij stelselmatig af.

Over het algemeen gaat men ervan uit dat een batterij elk jaar 2 procent van haar capaciteit verliest. Na vijf jaar schiet er dus nog maar 90 procent van de oorspronkelijke actieradius van een batterij over. Daarom leggen sommige fabrikanten een bepaalde ‘garantielimiet’ op aan hun batterijen. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld na acht jaar of 160.000 km niet meer onder de garantie vallen.

3. Check de kilometerstand en de batterij via de Car-Pass

Dit verplichte document mag niet ouder zijn dan twee maanden, en geeft de kilometerstand weer op verschillende data. Hoe meer kilometerstanden er vermeld staan, hoe meer zicht je hebt op het verleden van de auto. Laat het document een plotselinge daling zien? Dan kan dat wijzen op geknoei met de teller. Stel dus de nodige kritische vragen aan de verkoper.

Opgelet. Sinds 1 juli 2023 is er een belangrijke wijziging aan de Car-Pass: vanaf die datum moet hij ook de actieradius van elektrische voertuigen vermelden. Heel belangrijk, want hoever je kunt rijden met een volle batterij, heeft een grote invloed op de verkoopprijs. Lees hier meer over de Car-Pass.

4. Zorg dat alle documenten in orde zijn

Voor je het verkoopcontract ondertekent, moet je zeker volgende documenten hebben ingezien:

• Het ‘roze document’: dit is het formulier ‘aanvraag tot inschrijving voertuig’, dat de verkoper ontvangt na de technische keuring en dat je nodig hebt om je tweedehandswagen in te schrijven bij de DIV. Let op: dit document is slechts twee maanden geldig.

• Het onderhoudsboekje van de wagen.

• Het gelijkvormigheidsattest of het bewijs van de technische keuring.

• Het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

• Het tweedehandsrapport van de technische keuring.

• De Car-Pass.

• Het verkoopcontract: dit is niet verplicht, maar beschermt je als koper. Het vermeldt zowel de gegevens van verkoper en koper, de details van het voertuig, de prijs als de (eventuele) garantieperiode.

5. Deze verzekeringen heb je nodig

Net zoals een nieuwe wagen moet je je tweedehandsauto zo goed mogelijk laten verzekeren. Naast de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) kun je opteren voor een mini-omnium of een full omnium. Ook een rechtsbijstandsverzekering motorrijvoertuigen is interessant, want ze geeft je recht op juridisch advies en rechtshulp als er een conflict is over een schadegeval met je voertuig.



6. Heeft een full omnium zin voor een elektrische occasiewagen?

Voor auto’s tot en met vier jaar is een full omnium zeker aan te raden, omdat een tweedehandswagen dan nog een behoorlijke waarde heeft. Voor een elektrische auto lijkt een full omnium bijna een no-brainer. De schadegevallen die er zijn, hebben aangetoond dat een ongeval met een elektrische wagen tot hoge herstellingskosten kan leiden, vooral omwille van de complexere elektronica.

Hoe oud je wagen ook is, als er geen totaalverlies is, dan dekt een full omnium de volledige herstellingskosten. Bij een ongeval kunnen die kosten makkelijk hoog oplopen, dus ook die overweging moet meespelen in je beslissing. Als alternatief kun je een mini-omnium overwegen, die je verzekert tegen brand, diefstal of inbraak, glasbreuk, aanrijding met dieren, storm en hagel en andere natuurkrachten.



