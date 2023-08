Een op de tien Vlamingen kent verkeersregels in schoolzones onvoldoende

Als autobestuurder stilstaan op een voet- of fietspad mag niet, zelfs al is het druk aan de schoolpoort, staan alle parkings vol of is het maar voor even. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 116 euro. Toch denkt een tiende van de deelnemers aan de quiz dat het wel oké is. Nog eens een op de tien quizzers gaf fout de bevoegdheden van een gemachtigd opzichter aan.