“Een oldschool crosser voor amper 6.000 euro”: onze motorexpert test de MASH X-Ride 650 Trail

Getest Onze motorex­pert test de BMW M 1000 R: “Peperduur, onprak­tisch en toch wil je hem: dit is hét ultieme PK-speel­tje”

BMW is sinds jaar en dag marktleider in België. Dat komt vooral dankzij het overweldigende succes van haar boxermotoren, al zit de spitstechnologie tegenwoordig in een ander platform. BMW racet immers met de S 1000 RR – vorig jaar nog kampioen tijdens de 24u van Spa-Francorchamps – en op basis van die racemotor is er nu een puristische nakedbike voor op de weg. Onze motorexpert Arno Jaspers trok met 210 pk de baan op en ontdekte dat BMW echt wel meer in petto heeft dan toermotoren voor oude venten: “Met een M 1000 R in de garage kan je je fitnessabonnement opzeggen.”

20 december