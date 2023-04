Een nieuwe wagen in het buitenland kopen kan tot 13.000 euro goedkoper: onze mobiliteitsexpert over de voordelen én valkuilen

Met deze oplossin­gen kan je wél een laadkabel over de stoep leggen

Je wil thuis je elektrische wagen opladen, maar hebt geen garage of oprit. Dan leg je de laadkabel gewoon over het trottoir, toch? Maar mag dat zomaar en zijn er ook alternatieven? We vroegen het aan voorzitter Jochen De Smet van EV Belgium, de sectorfederatie voor elektrische mobiliteit. “Je mag de doorgang in principe niet hinderen, maar er zijn oplossingen.”