Een maximumsnelheid voor fietsers: een goed idee?

“Op fietspaden in onze dorps- en stadskernen zie je conflicten tussen verschillende fietsers”, stelt N-VA parlementslid Marius Meremans. Daarom wil de partij daar de snelheid op fietspaden beperken tot 30 km/u. “Gaan ze alle fietsers dan een nummerplaat geven?”, vraagt de Fietsersbond zich af in Dag Allemaal.

De ochtendspits op de fietspaden: een scholier fietst naar school, een moeder met ’n kleuter in de bakfiets haalt die in, gevolgd door een longtailfiets met daarop een ouder en drie kinderen. En dan is er nog een elektrische fiets die wat sneller kan en nog voorbij wil, om nog maar te zwijgen van de speedpedelecs. Het is wellicht niemand ontgaan dat ons fietsverkeer de voorbije jaren danig is veranderd. Er zijn niet alleen meer fietsers, er zijn ook meer diverse types en snelheden die allemaal over diezelfde strook moeten. “En dat zorgt voor conflicten, waardoor de kans op ongelukken toeneemt”, stelt N-VA parlementslid Marius Meremans vast.

Antwerps voorbeeld

Meremans opperde in de commissie Mobiliteit daarom om de snelheid op fietspaden in de bebouwde kom te beperken tot 30 km/u. Wie met een speedpedelec toch sneller wil, kan terecht op de rijbaan.

Helemaal nieuw is het idee niet. In februari 2020 verlaagde de stad Antwerpen al de maximumsnelheid op de fietspaden naar 25 km/u, aangeduid met zelfontworpen bordjes. Rechtsgeldig zijn deze echter niet, het is dus vooral een indicatie.

Quote Hoe gaan ze fietsers flitsen? Of gaan we alle fietsers een nummer­plaat geven? Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond

Ook het voorstel van Meremans zal wellicht niet snel groen licht krijgen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) was niet gewonnen voor het idee en wijst op de veelheid aan borden die dan nodig is om de maximumsnelheid aan te geven. Agenten zouden dan aan twee snelheden moeten flitsen. “En hoe gaan ze fietsers flitsen?”, vraagt Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond, zich af. “Of gaan we alle fietsers een nummerplaat geven? Pas op, we begrijpen dat er iets moet gebeuren, maar dit voorstel mist z’n doel. Het probleem zit ’m niet zozeer in de snelheid, maar vooral in de vaak onaangepaste weginfrastructuur. Dáár moeten we op inzetten.”

Ferrari

“De realiteit wijst immers uit dat er maar weinig fietsers zijn die sneller dan 30 km/u rijden in de bebouwde kom”, weet Callens. “Vergelijk het met auto’s: een Ferrari kan toch ook in een zone 30 rijden zonder de limiet te overschrijden? ’t Is niet omdat een fiets zo snel kan rijden, dat mensen dat zomaar overal doen. In 2019 hebben we daarom een hoffelijkheidscampagne gelanceerd. Daarin roept de Fietsersbond op om rekening te houden met elkaar. Dat doe je onder andere door je snelheid aan te passen aan die van de traagste fietser. Trouwens, iedereen met een beetje gezond verstand beseft toch dat het geen zin heeft om die maximumsnelheid te halen wanneer je in een dorpskern tussen de schoolgaande kinderen rijdt?”

Dan kan je opperen dat het niet veel zin heeft om een snelle fiets te kopen. Maar daar is de Fietsersbond het niet mee eens. “Buiten de bebouwde kom of op een fietsostrade komt je elektrische fiets weer helemaal tot z’n recht”, zegt Wies Callens. “Om conflicten te vermijden, pleiten we dus vooral voor een betere fietsinfrastructuur. Sinds vorig jaar bestaan er overigens nieuwe richtlijnen over de breedte van fietspaden. Eénrichtingspaden moeten 2 meter breed zijn, maar op dit moment voldoet amper 5 procent van de fietspaden langs gewestwegen aan de norm. De overheid heeft dus nog een inhaalbeweging te maken.”

Quote Om het fietsver­keer veilig te houden, pleiten wij voor een gescheiden fietspad naast drukke invalswe­gen in steden. Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond

Frustrerend

De Fietsersbond weet echter dat het lang niet mogelijk is om overal fietspaden van minstens twee meter breed aan te leggen. “Vaak is het puzzelen met de beperkte ruimte die we hebben. Maar om het fietsverkeer veilig te houden, pleiten wij voor een gescheiden fietspad naast drukke invalswegen in steden. Dat steden soms kiezen voor fietsstraten, waar de auto slechts te gast is, is op zich een goed idee. Maar je moet goed nadenken over welke straten je aanpast. Op plaatsen met veel fietsverkeer en amper wagens is het zeer interessant, maar er zijn ook gemeenten die straten uitkiezen waar veel auto’s door moeten. Dat zorgt dan voor frustraties, zowel bij de fietser als de automobilist. Want die laatste wordt verplicht om héél de straat achter de fietser te blijven, ook als die slechts 15 km/u rijdt. Soms is het beter om niets te voorzien.”

Een ietwat verrassende uitspraak, die Wies Callens graag verduidelijkt: “Neem nu straten waar enkel de bewoners moeten zijn en de maximumsnelheid al op 30 km/u ligt. Is daar een fietspad nodig? Verschillende studies hebben al uitgewezen dat je op zulke plekken het fiets- en gemotoriseerd verkeer perfect kan mengen, mits je wat rekening houdt met elkaar. Net zoals het dus ook op het fietspad hoort.”

