'Een hospitalisatieverzekering dekt geen blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval': deze aanvullende verzekering doet dat wel

IndependerIedereen kent wel de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid of BA. Die vergoedt de schade die je zelf toebrengt aan de tegenpartij als je een ongeval veroorzaakt. Ook als je passagiers gewond raken in het ongeval, betaalt de BA-verzekering hun medische kosten. Maar wat als je een ongeval veroorzaakt waarbij je zélf gekwetst raakt? Precies dan bewijst de bestuurdersverzekering haar nut, zo stelde Independer.be vast.

Wat is er gedekt door deze verzekering?

De bestuurdersverzekering is een aanvullende verzekering bij je autoverzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’, en vergoedt de kosten ten gevolgen van lichamelijke letsels van de chauffeur bij een auto-ongeval, waarvoor hij zelf aansprakelijk is. Stel: Je houdt een beenbreuk over aan een ongeval, waarbij je in fout bent. De bestuurdersverzekering vergoedt dan de ziekenhuiskosten veroorzaakt door het letsel. “Maar tegelijk komt ze ook tussen in de gevolgen die gelinkt zijn aan het lichamelijk letsel”, zegt Birgit Verbruggen van Independer. “Inkomensverlies doordat je door je beenbreuk arbeidsongeschikt bent, bijvoorbeeld.”

Ook de kosten verbonden aan eventuele nazorg, bijvoorbeeld kinesitherapie, zijn meestal gedekt. De bestuurdersverzekering is een aanvulling op de tussenkomst van het ziekenfonds. Je bezorgt dus in eerste instantie de medische attesten aan het ziekenfonds voor tussenkomst. Het bedrag dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald, wordt door de bestuurdersverzekering vergoed.

Wist je dat... de bestuurdersverzekering niet de enige aanvullende verzekering is voor autobestuurders? Hier vind je een overzicht.

Hoe ver reiken de dekkingen?

Jij als verzekeringnemer legt zelf vast wie er onder de bescherming van de bestuurdersverzekering valt:

• De verzekeringsnemer als bestuurder van de eigen auto

• De verzekeringsnemer als bestuurder van eender welke auto

• Het hele gezin als bestuurder van eender welke auto

• Het hele gezin is beschermd in het verkeer: bij deze laatste formule, de zogenaamde ‘verkeerpolis’, zijn alle mogelijke verkeerssituaties gedekt. Dus ook als je voetganger bent, of de trein of bus neemt.

Hoe word je precies vergoed?

Er zijn twee manieren om vergoed te worden door de bestuurdersverzekering. Ten eerste op basis ‘van het gemeen recht’, dus de werkelijke schade. Of ten tweede met een forfaitaire vergoeding, dus een vast afgesproken bedrag. Zo kan in het contract vastgelegd zijn dat er een vergoeding van 25.000 euro is in geval van 100% invaliditeit.

Het kan zijn dat je ook nog op andere manieren verzekerd bent als je met de auto rijdt. Door de verzekering arbeidsongevallen bijvoorbeeld, die je dekking geeft bij ongevallen van en naar het werk. Maar voor ongevallen daarbuiten, geldt enkel de bestuurdersverzekering. “Zelfs al heb je een hospitalisatieverzekering, dan nog kan een bestuurdersverzekering nuttig zijn”, volgens Birgit Verbruggen van Independer. “Een hospitalisatieverzekering dekt geen blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval. Een bestuurdersverzekering dekt dit in de meeste gevallen wel.”

Besparen op je autoverzekering? Bereken het snel en eenvoudig via Independer.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Independer.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.