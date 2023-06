Een dutje doen terwijl je geparkeerd staat: mag dat?

Langs de weg parkeren om wat te slapen op doorreis of op een parkeerplaats je ogen sluiten terwijl je wacht tot je dochter klaar is met haar voetbaltraining. Misschien wil je een paar uurtjes slapen om je alcoholpromille te drukken, of overweeg je te besparen op je citytrip door in je auto te overnachten. Slapen in de auto lijkt soms best een goed idee. Of is dat dan wildkamperen? En wat zijn de regels daarrond? Samen met Stef Willems, woordvoerder van Vias institute, zochten we uit hoe het nu echt zit.

Tik ‘slapen in auto België’ even in op Google en verschillende bronnen komen je waarschuwen voor boetes van 140 euro. Een blogpost van Suzuki.be uit 2017 springt in het oog: ‘De wegcode is onverbiddelijk: in een geparkeerde wagen mag je niet slapen.’ Overnachten in je auto zou wildkamperen zijn, wat verboden is.

Oudere forumposts en blogposts op andere websites bieden een brede waaier van specifieke regels en uitzonderingen waar je nog nooit van hoorde. Enkele politiezones bespreken in een artikel over buitenlandse verkeersregels dat het in Spanje niet verboden is om in je auto te slapen, maar… is het wel verboden in België? En is er voor de wet een onderscheid tussen een overnachting en een powernap?

Als je ergens reglemen­tair geparkeerd staat, mag je volgens de wegcode gerust even in je auto slapen. Stef Willems, Vias institute

Wat zegt de wegcode?

Eigenlijk helemaal niets. “Het woord ‘slapen’ komt niet voor in de wegcode”, zegt Stef Willems van Vias institute. “Het onderwerp heeft dan ook weinig met verkeersveiligheid te maken. Als je ergens reglementair geparkeerd staat, mag je volgens de wegcode dus gerust even in je auto slapen.” Of je slapend in je auto de nacht mag doorbrengen, kan wel gemeentelijk bepaald zijn. “Het is niet de bedoeling dat je een parkeerplaats als campingsite gebruikt”, gaat de woordvoerder verder. “Kustgemeenten bijvoorbeeld kunnen hier strenger in zijn om te voorkomen dat er zwerfvuil rondslingert op parkings.”

Om een GAS-boete te vermijden, ga je dus best na bij je gemeente wat de plaatselijke reglementering is. Visit Antwerpen stelt duidelijk dat je enkel op een camping mag overnachten en niet op de openbare weg, maar voor andere steden vind je online weinig informatie. Volgens Stef Willems kan je er van uitgaan dat zolang je je niet ergens een hele week parkeert en zeventien vuilniszakken rond je auto hebt staan, je je weinig zorgen moet maken dat een agent je zal aanspreken.

Een powernap om je veilig op de weg te begeven

Vorig jaar hield de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een verkeerscampagne waarbij ze bestuurders aanmoedigde om acht minuten tot een kwartiertje te slapen om weer goed wakker te zijn als ze zich moe voelden tijdens het rijden. Volgens hun onderzoek zit de helft van de Vlaamse automobilisten onder 54 jaar soms slaperig achter het stuur.

Daarnaast heeft volgens een Vias-onderzoek uit 2022 een vierde van de bestuurders soms het gevoel enkele seconden in te dommelen. En dat verhoogt het risico op een ongeval, want slaperig zijn heeft vergelijkbare effecten als 0,5 promille alcohol in je bloed. Het kan dus niet verboden zijn om even een powernap te doen als je merkt dat je ogen toevallen, want het is veiliger dan doorrijden. Wegcode.be raadt aan elke twee uur even te pauzeren als je een lange rit maakt, en na een dutje nog even je benen te strekken voor je opnieuw de weg oprijdt.

Regels in het buitenland

Je ving waarschijnlijk al eens op dat het in Noorwegen, Zweden of Finland wel toegestaan is om ergens zonder toestemming je tentje te zetten en zo de nacht door te brengen. Dat is ook zo. Camperlanden.eu maakte een handig overzicht van welke regels van toepassing zijn in verschillende Europese landen en Marokko. Je kan het downloaden voor eigen gebruik, handig voor wanneer je een doorreis wil maken en langs de weg wil stoppen om even te slapen.

In het overzicht kan je bijvoorbeeld lezen dat je in Luxemburg nooit mag overnachten in je auto, en ook in Nederland zorgen gemeentelijke ‘Algemene Plaatselijke Verordeningen’ ervoor dat je quasi nergens in het land mag slapen in je auto. In Frankrijk is het dan weer geen enkel probleem om tot zeven dagen aan een stuk ergens te parkeren en er te slapen, en in Oostenrijk zullen ze het dulden als je één nacht in je auto slaapt terwijl je op doorreis bent. Neem voor de zekerheid wel contact op met de lokale autoriteiten.

