‘Duurder in aankoop, maar goedkoper achteraf’: waarom je best voorzichtig bent met claims over de totale kostprijs van je auto

Lagere gebruiks­kos­ten zijn dé doorslagge­ven­de reden om als particu­lier elektrisch te gaan rijden. Maar wanneer is dat financieel ook echt interes­sant?

We moeten met z’n allen de omslag naar vergroening maken, ook wat onze mobiliteit betreft. De kaap van 50.000 volledig elektrische wagens op onze wegen is overschreden. Quasi volledig te danken aan de bedrijfswagen, die in sneltempo vergroent. De particulier wacht af. Waarom zouden we de overstap wél maken? En wanneer wordt dit voor een particulier interessant?

10 mei