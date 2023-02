Dus daar komt de naam ‘dashboard’ vandaan

Ooit hadden dashboards helemaal geen ventilatieroosters, handschoenenkastjes of druk- en draaiknoppen. Het waren vooral simpele, rechtopstaande planken, meestal van hout. Hun functie was eigenlijk uitsluitend om passagiers te vrijwaren van modder, opspattende stenen en af en toe wat paardenpoep, aldus TheDrive.

De eerste dashboards zaten namelijk op koetsen en zijn al duizenden jaren oud. Egyptische strijdwagens hadden al zo'n beschermplank, maar toen heetten ze nog niet zo. Volgens het Britse woordenboek werd de term dashboard voor het eerst werd gebruikt in 1842. De omschrijving luidde vrij vertaald: “een scherm op de voorkant van een meestal door paarden getrokken voertuig om water, modder of sneeuw te onderscheppen”.

“To dash forward”

De naam dashboard is dus een overblijfsel uit de tijd van de paardenkoets, evenals bijvoorbeeld termen als cabriolet, coupé, shooting brake en spider. Letterlijk was het een plank (in het Engels: board) die passagiers beschermde wanneer de paarden naar voren zouden rennen - in het Engels: to dash forward.