Duitse test wijst uit: in nieuwe auto’s zit steeds meer goedkoop plastic

De materiaalkeuze in nieuwe auto’s laat steeds vaker te wensen over. Dat concludeert de gezaghebbende Duitse mobiliteitsclub ADAC dat daarvoor 580 auto’s onder de loep nam. Een tanende bouwkwaliteit en materiaalkeuze lijkt een gevolg te zijn van de grote investeringslast waar de autosector mee geconfronteerd wordt. Om toch nog meer geld te verdienen, wordt niet alleen de prijs opgetrokken, maar ook op alle fronten bespaard.

HLN-autokenner Joost Bolle zegt het in z’n testrubriek wel vaker: in nieuwe auto’s lijkt steeds meer goedkoop plastic te zitten. De bevindingen van ADAC staven die observatie. En geeft enkele concrete voorbeelden. Ja, zowaar bij Duitse merken.

De VW-groep krijgt een flinke veeg uit de pan. De Audi A3 wordt aangehaald als een voorbeeld van een auto waarbij op elk aspect bespaard is ten aanzien van z’n voorganger. Iets waar de huidige - achtste - generatie van de Golf (eigenlijk een zustermodel van die A3) ook van beticht wordt. Bij de jongste generatiewissel behield dat model zijn structuur (techniek, onderstel en grote delen van het koetswerk), maar werden de materialen zichtbaar goedkoper. “De afwerkings- en materiaalkwaliteit van nieuwe modellen is aanzienlijk slechter dan die van de voorgangers en ligt nu voor sommige auto’s zelfs onder het klassegemiddelde.” En de prijs? Die ging omhoog.

Nog kritiek voor een Duits merk: de Mercedes C-Klasse had voorheen zacht aanvoelende materialen voor bijna alle interieurbekleding. Tegenwoordig is dat bijna uitsluitend aan de bovenkant, waar klanten even aan voelen wanneer ze in de showroom kennis gaan maken. Hoe lager, hoe slechter.

Nog steeds beter dan de rest: Duits en premium

Ondanks alle beschuldigen aan het adres van Duitse merken, zijn het toch zij die de lijst met goede voorbeelden domineren. De BMW i3, Volvo XC40, Audi A4/A5 en Porsche Panamera / Taycan zijn de topscorers in de verschillende marktonderdelen. Bij auto’s die op vlak van afwerking beter moeten kunnen, vind je in de eerste plaats enkele auto’s die inzetten op een scherpe verkoopprijs. Een SsangYong Tivoli, Hyundai Bayon en Dacia Duster bijvoorbeeld. Misschien niet onlogisch dat daar wat op de materiaal- en bouwkwaliteit werd bespaard. Het omgekeerde effect speelt onder meer bij de BMW i3, Mini Cooper en Honda e. Dure autootjes in hun segment, die in ruil voor die een steviger prijskaartje dus ook meer kwaliteit bieden. Scherp geprijsd en toch degelijk kan ook. Zo heeft de Mazda 3 volgens ADAC een “opmerkelijk kwalitatief interieur voor een compacte auto”.

Betrouwbaar is niet hetzelfde als kwalitatief

Alles bij elkaar beschouwd lijkt BMW een uitgesproken goede leerling. Het is het enige merk dat in elk van de categorieën een model in de top 5 krijgt. Het omgekeerde lijkt het geval te zijn voor Toyota. Dat merk geniet een uitstekende (technische) betrouwbaarheidsreputatie, maar dat vertaalt zich ogenschijnlijk niet in een kwalitatieve afwerking en materiaalkeuze. Vier modellen heeft het in de verschillende flop-lijstjes staan.

De nieuwe Toyota Aygo kreeg zelfs de slechtste score van allemaal. De stadsauto werd bij de recente generatiewissel zo’n 6.000 euro duurder, maar hij heeft volgens ADAC quasi dezelfde minpunten als z’n voorganger die tot april 2022 voor zo’n 10.000 euro werd verkocht. “Gelakt plaatstaal in plaats van aangename stof aan de binnenkant van de deuren, geen bekleding in de kofferbak om te beschermen tegen krassen en de hemelbekleding lijkt gemaakt van eierdooskarton. Bovendien is bij de wagenbodem niet eens wax gebruikt om de duurzaamheid te verbeteren.”

