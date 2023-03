Door deze zeven veelgemaakte fouten slijt je auto bovenmatig snel

Michel (47) heeft een Toyota Celica uit 1993, maar kan er de weg niet mee op: “Pas vanaf 2026 kan ik genieten van de oldtimerre­ge­ling”

Toen Michel Meeusen inmiddels 23 jaar geleden via-via hoorde dat er een speciale Toyota Celica uit 1993 te koop stond, aarzelde hij geen seconde. Hij had al wel dertig Toyota’s gehad, maar deze kon hij niet aan zich laten voorbijgaan. De auto was niet goedkoop, maar het is toch een goede investering gebleken. “Dit is één van zo’n 5.000 exemplaren uit een programma voor het wereldrallykampioenschap (WRC).”