Dit zijn volgens VAB de beste elektrische fietsen en speedpedelecs van 2023

GETEST: onze expert fietst met de Stromer ST3 Pinion: “Een raket die alle verkeer te snel en te slim af is”

Stromer is marktleider bij de speedpedelecs in België. Het Zwitserse merk zet keihard in op sportieve fietsen die 45 km/u halen en de markt veroveren met hun strakke looks, performante motor en grote actieradius. Reden genoeg voor een eerste test van de ST3 Pinion door onze mobiliteitsexpert Arno Jaspers: “Stromer is met recht en reden de gouden standaard onder de speedpedelecs en daarvoor hoef je zeker niet naar de duurste modellen te grijpen.”