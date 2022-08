Dit zijn de vijf goedkoopste auto’s in ons land

“Net zoals andere producten worden ook auto’s alsmaar duurder”, zegt Vanhaelewyn. “Dat komt onder meer door de opgelegde veiligheidsvoorzieningen die Europa oplegt. Ook het materiaaltekort, zoals de schaarste aan chips, doet de prijs de hoogte in schieten. Een goedkope stadsauto onder de 15.000 euro gaat op die manier in de toekomst eerder een uitzondering worden.” Voordat het zover is, zetten wij daarom nog even de vijf scherpst geprijsde auto’s van het moment op een rijtje.

1. Dacia Sandero - 10.990 euro

Volledig scherm © Dacia

De goedkoopste auto uit onze lijst is vreemd genoeg ook de grootste. “Met een lengte van iets meer dan vier meter, kan je hem nog perfect gebruiken als compacte gezinswagen.” Verder bestaat de standaarduitrusting van deze auto uit ledverlichting, elektrisch bedienbare ramen vooraan, cruisecontrol en centrale vergrendeling met afstandsbediening. Je krijgt dus nog wel waar voor je geld.

Fiat Panda - 13.890 euro

Volledig scherm © Fiat

Het model van deze Fiat dateert al van 2012. Het design van de panda gaat dus al een hele tijd mee. Tegenwoordig kan je er zelfs eentje kopen met een mild hybrid, waardoor de auto zuiniger wordt. Bovendien levert Fiat standaard airconditioning. Erg handig bij warmte temperaturen in de zomer. Maar let op: Fiat werkt aan een opvolger. “Die wordt groter, elektrisch en dus ook duurder.”

Hyundai i10 - 13.949 euro

Volledig scherm © Hyundai

Voor zo’n 60 euro meer dan bij Fiat kun je bij Hyundai terecht voor de i10. Die staat vanaf 13.949 euro als i-Drive met een 67 pk sterke 1.0 driecilinder op de prijslijst. Hij heeft automatische verlichting met grootlichtassistent, elektrisch bedienbare zijruiten vooraan, centrale deurvergrendeling, cruisecontrol met begrenzer en actieve rijbaanassistentie. Radio en airco zijn niet automatisch inbegrepen.

Kia Picanto - 14.290 euro

Volledig scherm Kia Picanto © Kia

De Kia Picanto is een zustermodel van de Hyundai i10 en heeft dus veel dezelfde onderdelen. Toch is hij als instapmodel een goede 300 euro duurder. De motor is identiek, maar de basis-Picanto heeft standaard wél airconditioning en een geïntegreerde radio met usb- en aux-aansluiting.

Volkswagen Up - 15.310 euro

Volledig scherm © Volkswagen

Dit model van Volkswagen is de oudste uit ons lijstje. De Up dateert al van 2011. “Het model ging eerst uit productie, vervolgens werd de elektrische variant teruggebracht en nu is ook de conventioneel aangedreven versie er weer”, zegt Vanhaelewyn. Hoe lang die er zal zijn, is niet bekend. Als je er echt graag eentje wil, zet je er dus best wat vaart achter. Wat inbegrepen is in deze auto? Voor iets meer dan 15.000 euro krijg je een auto met airconditioning, een radio met Bluetooth en smartphone-integratie. Qua motorisering moet je het voor de basisprijs doen met een 65 pk sterke 1.0 driecilinder.

Alle prijzen zijn heel recent gecheckt door onze mobiliteitsexpert. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er elders een goedkopere prijs is geplaatst of een nog scherper geprijsd model op de markt is gebracht. Gelieve hiermee rekening te houden.

