Dit zijn de meest en minst betrouwbare automerken volgens 30.000 eigenaars

Welke auto is het betrouwbaarst? Dat vroeg het gerenommeerde J.D. Power instituut aan de autobezitters zelf. Lexus belandde daarbij op de eerste plaats, gevolgd door Genesis, een merk dat in Europa niet meer wordt verkocht, en Kia op plek drie. Maar het is vooral opvallend welke merken het slecht deden in het onderzoek.

De studie richt zich op problemen die de eerste eigenaars van drie jaar oude voertuigen in de laatste twaalf maanden hadden ondervonden. De algehele betrouwbaarheid wordt vervolgens bepaald door het aantal ervaren problemen per 100 voertuigen (PP100). Een lage score weerspiegelt hierbij een hoge mate van betrouwbaarheid.

Het onderzoek van dit jaar is gebaseerd op 30.062 ingevulde enquêtes en gaat over de prestaties van auto’s van modeljaar 2020 op het gebied van kwaliteit, vervanging van onderdelen en storingen. In totaal gaat het om 184 specifieke probleemgebieden.

Infotainmentsysteem gaf meeste problemen

Uit het onderzoek bleek dat auto’s gemiddeld genomen wel betrouwbaarder zijn geworden, ondanks dat er nog steeds veel problemen worden gemeld met betrekking tot de technologie aan boord. Verreweg de meeste problemen hadden betrekking op het infotainmentsysteem.

De eerste plek van Lexus is opvallend, aangezien de meeste andere luxemerken onderaan de ranglijst bungelen. De Lexus RX eindigde ook nog eens op de gedeelde eerste plaats als meest betrouwbare voertuig, samen met de Toyota C-HR. Op plek twee eindigde Kia, dat met de compacte SUV Sportage eveneens hoog staat in de ranglijst van auto’s met de minste problemen in de afgelopen drie jaar.

Duikvlucht van Mercedes-Benz en Porsche

De bovenste helft van de lijst wordt gedomineerd door de zogeheten massamerken. Opvallend is de duikvlucht van luxemerken als Porsche en Mercedes-Benz, die ver onder het gemiddelde eindigden met een score van minstens 208 problemen per 100 voertuigen. Volgens JD Power is dat waarschijnlijk te wijten aan het feit dat zogeheten premium auto’s als eerste nieuwere functies krijgen, die soms nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd.

Quote Premiummer­ken hebben meestal meer technolo­gie, wat de complexi­teit en de inherente kans op extra problemen vergroot. JD Power

“De kloof tussen de twee segmenten is het grootst sinds de studie 34 jaar geleden van start ging en weerspiegelt een trend die in 2016 begon”, aldus JD Power. “Het verschil in betrouwbaarheid tussen de twee segmenten is te verhalen op de nieuwe technologie die in voertuigen is geïntroduceerd. Premiummerken hebben meestal meer technologie, wat de complexiteit en de inherente kans op extra problemen vergroot.”

Ford, Audi en Land Rover bungelen onderaan

Dat maakt het des te indrukwekkender dat Lexus de rest van de opgenomen merken versloeg. De modellen van het luxemerk scoorden gemiddeld 133 problemen per 100 auto's, De Koreaanse autofabrikant Genesis - het luxemerk van Hyundai dat hier (nog) niet wordt verkocht - eindigde op de tweede plaats met 144 PP100 en Kia rondde de top drie af met 152 PP100. Aan de andere kant van het spectrum bezetten Ford, Audi, Lincoln en Land Rover de onderste vier plaatsen.

Bekijk de volledige ranglijst van de meest betrouwbare voertuigen in de onderstaande tabel:

Volledig scherm Lexus eindigt bovenaan in het JD Power 2023 onderzoek © JD Power

