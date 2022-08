Dit zijn de meest bestelde bedrijfswagens (en ze zijn bijna allemaal elektrisch)

De elektrische wagen is definitief doorgebroken bij bedrijven. In de top tien van meest bestelde bedrijfsauto’s staat er nog maar één benzinewagen. Dat blijkt uit cijfers van leasingmaatschappij Arval. Maar om welke auto op benzine gaat het? En waarom kiezen we voor elektrisch?

Ondanks de oplopende wachttijden voor nieuwe wagens door het halfgeleidertekort en de impact van de oorlog in Oekraïne, blijven bedrijfswagens populair. Vooral de elektrische varianten zijn helemaal in trek. De top tien wordt gedomineerd door elektrisch en plug-in hybride, vaak van luxemerken zoals Mercedes, BMW en Audi. “Dat komt onder meer door het aantrekkelijke belastingvoordeel”, zegt Yves Ceurstemont van Arval.

“Wij raden de meeste mensen zelfs aan om onmiddellijk op elektrisch over te stappen, en niet eerst te kiezen voor plug-in hybride. Een plug-in hybride is namelijk alleen aan te raden als je minstens 80 procent van de tijd elektrisch kan rijden. Je sleurt immers een batterij van 200 kilogram mee, waardoor het verbruik als je op benzine rijdt, stevig in de hoogte schiet.”

Top 10 bestelde wagens Arval 2022

1. Mercedes EQA

2. Volkswagen Golf (benzine)

3. BMW iX3

4. Audi Q4 e-tron

5. Volvo XC40 (hybride)

6. KIA EV6

7. Volvo XC40 (elektrisch)

8. Hyundai Tucson (hybride)

9. Mercedes EQB

10. VW ID4

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder zijn vooral SUV’s erg populair: “Vroeger was de break een ontzettend populair model bij de Belgische bedrijfswagenrijders. Maar wereldwijd was er de voorbije tien jaar een enorme voorkeur voor SUV’s. Daardoor zijn de eerste elektrische breakmodellen nu pas in productie en vinden we die nog niet terug in de lijst.”

Auto op benzine

Toch is de benzinewagen nog niet volledig afgeschreven. De Volkswagen Golf blijft op een comfortabele tweede plek staan in de lijst. “Deze wagen heeft een lagere luchtweerstand dan een vergelijkbare SUV wat net gunstig is voor de CO2-uitstoot”, zegt Ceurstemont. De reden waarom zo veel mensen nog altijd voor deze ‘lagere’ auto kiezen.

Volledig scherm Volkswagen Golf. © RV

Lees ook