Dit zijn de 10 mooiste fietsroutes van Vlaanderen

Mobiliteitsorganisatie VAB vroeg bezoekers van haar website om hun favoriete fietsroute van Vlaanderen te kiezen. Veruit de meest populaire fietstocht was de Trappistenroute in en rond Malle. Mee op het podium mochten de Scheldekastelenroute in Bornem en omstreken, en de Limburgse ‘Actueel mijnverleden’ fietstocht vanuit Beringen. Bekijk hieronder de top tien.

1. Trappistenroute (30 of 44 km)

Met liefst 37,7 procent van de stemmen kroont deze Antwerpse route zich met vlag en wimpel tot mooiste fietsroute van Vlaanderen.

Café Trappisten is de ideale startplaats. Op een boogscheut ligt de abdij van Westmalle, die helaas niet te bezoeken is. Niet getreurd, tijdens je doortocht langs het weidse natuurgebied de Brechtse Heide haal je je schade in bij de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, waar de zusters trappistinnen hun leven wijden aan contemplatie en de verkoop van badlinnen, verzorgingsproducten, bier en kaas. Je tocht gaat verder over en langs het kanaal richting Malle. Onderweg tref je het sprookjesachtige Kasteel de Renesse en snuif je de boslucht op van het reservaat ’s-Herenbos. Afsluiten doe je met een dubbele trappist of een trippel.

Start: Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Malle

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes

Meer info: Klik hier.

2. Scheldekastelenroute (59 km)

Verdienstelijke tweede met 15,9 procent is de Scheldekastelenroute in Klein-Brabant. Pittoreske dorpen, adembenemende natuur en twee fabelachtige kastelen: laat je onderdompelen in een wereld van weelderige parktuinen, uniek kunstwerken en adellijke intriges. Het meanderende water van de Schelde is nooit ver weg.

In de natuurpracht langs de Scheldeoevers kom je weer helemaal op adem. Onderweg bezoek je de abdij van Bornem en het magnifieke slot van Marnix van Sint-Aldegonde met toegangsbrug, torentjes en slotgracht. Je rijdt door het stiltegebied van Weert, je komt langs Buitenland, gehucht van Bornem, het kasteel van Ursel in Hingene en rijdt door Scheldedorpen Mariekerke en Sint-Amands, waar je uitkijkt over de mooiste bocht van de Schelde.

Start: Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, Bornem

Bewegwijzering: knooppunten 23-40-24-25-26-7-4-4-3-3-3-3-2-1-21-22-40-3-3-5-6-8-76-67-10-11-66-88-88-81-28-27-80-80-13-89-23

Meer info: Klik hier.

3. Actueel mijnverleden (61 km)

Ook nog op het podium, met 15,4 procent van de stemmen, staat de Limburgse fietsroute ‘Actueel mijnverleden’. Smeer die kuiten maar in voor deze pittige tour van 61 kilometer.

Je fietstocht start aan be-MINE, de historische mijnsite van Beringen, in de vorige eeuw één van de zeven mijnen van het grote Kempische steenkoolbekken. De meeste gebouwen op de site zijn beschermd als industrieel erfgoed, waardoor je er een uniek beeld krijgt van hoe een steenkoolmijn er ooit uitzag. Langs je route kom je langs mijnterrils en tref je de oude sites van Houthalen en Heusden-Zolder. Je fietst door het natuurreservaat van de vallei van de Zwarte Beek en over het oude kolenspoor naar het Albertkanaal en een kolenhaven. Onderweg kom je heel wat te weten over het Limburgse mijnverleden. Langs bossen en weidelandschappen keer je terug naar het beginpunt.

Start: be-MINE, Koolmijnlaan 201, Beringen

Bewegwijzering: knooppunten 341-310-518-307-308-309-274-273-539-538-317-316-311-304-306-343-345-503-341

Meer info: Klik hier.

Volledige uitslag:

