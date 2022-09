Dit is de meest aërodynamische auto ooit verkocht

De “0", de eerste auto die het Nederlandse bedrijf Lightyear op de markt brengt, is de meest aërodynamische auto ooit die je effectief kan kopen. Dat maakt het bedrijf zelf bekend. Voor de kenners: de luchtweerstandscoëfficiënt van het voertuig is 0,175 - hoe lager die waarde hoe efficiënter.

De Lightyear scoort veel beter dan die gestroomlijnde sportwagens zoals de BMW i8 bijvoorbeeld, die haalt 0,26. In het geval van de Lightyear betekent dat dat de auto verder kan rijden met behulp van de zonnepanelen die het voertuig op het dak heeft. Een uur laden in volle zon levert je 10 kilometer op, zo konden we zelf vaststellen tijdens een ritje onlangs.

Het bedrijf communiceerde nooit eerder hoe windefficiënt hun eerste productiewagen precies is. Nu wel, na een reeks uitgebreide tests in windtunnels in Stuttgart, Duitsland. De Lightyear heeft zo weinig last van weerstand omdat hij een ‘druppelvormig’ design meekreeg. Hij gebruikt ook motoren in de wielen, en speciale wielkassen.

Er zijn trouwens voertuigen die aërodynamischer zijn. Maar het gaat dan om conceptwagens die niet echt te koop zijn. Eén ervan is de Mercedes-Benz EQXX die een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,17 zou halen, maar die is dus nog niet op de markt. De Lightyear 0 is wél te bestellen, maar je moet er wel een kwart miljoen euro voor neertellen.

