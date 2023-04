Dit is de gevaarlijkste zitplaats in een auto (en het is niét de plek die je zou vermoeden)

Zijn ook bladeren, modder en kiezeltjes binnenkort redenen om fietspad niet te gebruiken? “Als iedereen naar eigen goeddunken gaat bepalen wat berijdbaar is en wat niet...”

Naast gaten in het wegdek zouden in de vernieuwde wegcode van minister Georges Gilkinet (Ecolo) ook dode bladeren en modder redenen zijn voor fietsers om de rijbaan te verkiezen boven het fietspad. Hoe zou dat juist in z’n werk gaan? Moeten fietsers dan voortdurend switchen tussen rijweg en fietspad? Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Vias is alleszins niet te spreken over het voorstel. “Er is wel een reden waarom dat fietspad daar ligt hé.”