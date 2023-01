Dit is de auto van het jaar: “Bij ons te koop vanaf 36.000 euro”

Volgens auto-expert Brecht Vanhaelewyn moet de Jeep Avenger de Europese toekomst van het iconische 4x4-merk veilig stellen. “Het model is ontwikkeld met ons Oude Continent in het achterhoofd: compacte afmetingen en met een platform dat bij Stellantis-broer Peugeot (daar in gebruik voor de 208) werd geleend. Hij is dan ook erg compact voor een Jeep: amper 4,1 meter lang. Hij is er in eerste instantie met een elektromotor van 156pk en 260Nm, belooft bijna 400km autonomie en zal in ons land vanaf 36.000 euro te koop zijn.” Detail: er komt ook een veel goedkopere versie met een benzinemotor op de markt. “Maar die zal bij ons niet in de catalogus verschijnen.”