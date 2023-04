Dit betekenen de bijzondere gebaren van motorrijders

Italiaans premier Meloni: “Strijd tegen Europees verbod op auto’s met verbran­dings­mo­to­ren is nog niet verloren”

De Italiaanse regering gelooft nog steeds dat het de ontwerpregels van de Europese Unie over uitstootnormen van auto’s in haar voordeel van veranderen. Dat zei de Italiaanse premier Giorgia Meloni vrijdag in de marge van een Europese top in Brussel.