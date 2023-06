Deze vijf reparaties aan je wagen kosten het meest en zo kan je je er optimaal tegen indekken

Getest GETEST. De Yamaha Booster, een combinatie van bromfiets en e-bike: “Torenhoge funfactor”

“Wat als we een bromfiets en een elektrische fiets combineren?” Dat is kort samengevat het idee achter Yamaha’s nieuwe Booster. De Japanners bouwen intussen al dertig jaar e-bikes, maar met het recentste model vertrekken ze van een wel erg cool frame dat meer doet denken aan een lichte scooter dan iets anders. Net zoals de kleine wieltjes en dikke banden trouwens. Hoe het rijdt? Onze expert Arno Jaspers trok naar Amsterdam voor een eerste testrit en kon het recept wel smaken. “Vergeet goedkope en vaak illegale Chinese fatbikes. Dit is een prachtig afgewerkt product met een torenhoge funfactor, maar ook enkele scherpe kantjes.”