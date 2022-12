Deze supersportwagen heeft 1.089.290 kilometer gereden

De 911 Turbo was twintig jaar geleden een van de snelste Porsches die je kon kopen. Met zijn 420 pk en topsnelheid van 305 kilometer per uur was de auto niet alleen bloedsnel, maar ook nog eens super betrouwbaar. Dat blijkt ook uit het verhaal van de Amerikaan Tom Thalmann.

Thalmann kocht aan het begin van het jaar 2000 een toen splinternieuwe Porsche 911 Turbo van het type 996. De Amerikaan was dolblij met zijn aanwinst, die was voorzien van een 3,6-liter boxermotor met twee turbo's. Nu, 22 jaar later, staat er meer dan een miljoen kilometer op de teller. Dat zijn bijna 25 rondjes om de aarde.

Mezger-motor

Dat lijkt vreemd, want de motor van de Porsche 996 staat dan weer niet bepaald bekend om zijn betrouwbaarheid. Die problemen betreffen echter vooral de standaard 996-modellen. In de snellere uitvoeringen - de Turbo, de GT3 en de GT2 - zit een ander type motor. Deze zogeheten Mezger-motor, genoemd naar zijn ontwikkelaar bij Porsche, heeft een zeer goede reputatie.

Volledig scherm Deze bijna klassieke supersportwagen heeft meer dan een miljoen kilometer gereden. © Tom Thalmann

Teller tot 999.999 kilometer

Na 616.000 kilometer moest de motor wel even eruit om de turbo’s te vervangen en wat olielekkages te verhelpen. Daarna werd de motor nog even nagekeken en weer dichtgemaakt. Inmiddels staat er exact 1.089.290 kilometer op de teller, met de originele motor.



Althans, dat staat er niet op, want de teller gaat niet verder dan 999.999 kilometer. In mijlen kan de computer het nog wel weergeven. Op dit moment staat de mijlenteller op 676.854 mijl, dus omgerekend 1.089.290 kilometer.

Trackday

Tom is ervan overtuigd dat hij zijn Duitse auto nog lang zal gebruiken en hij verzorgt hem dan ook goed. Dat betekent echter niet dat hij er extreem zuinig op is, want hij is naar eigen zeggen ook af en toe op het circuit te vinden met de bolide, tijdens een trackday.

KIJK. Er staat een Porsche op het terras: Luc (55) koopt droomwagen als sierstuk en laat hem acht verdiepingen hoog takelen

KIJK. Filmauto Sally uit ‘Cars’ is duurste nieuwe Porsche ooit