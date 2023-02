Deze super-BMW kost bijna een miljoen, maar de bak gaat slechts 50.000 kilometer mee

Nooit eerder zo veel fietsdoden als in 2022: “We zouden trager moeten rijden in bebouwde kom”

Vorig jaar waren er in België 95 fietsdoden, het hoogste aantal ooit. Een op de drie slachtoffers in ons verkeer was een voetganger of een fietser. Dat meldt het verkeersveiligheidsinstituut VIAS. HLN LIVE sprak met Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert bij de UAntwerpen. In de video hierboven legt de onderzoeker uit hoe dat komt: “Dat we rijden met auto’s die zwaarder zijn, zou een reden moeten zijn om trager te rijden in de bebouwde kom.”