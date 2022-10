Deze korting krijg je vaak als je in één keer het jaarlijkse premiebedrag van je verzekeringen overmaakt

IndependerBij de meeste verzekeraars heb je de keuze om je verzekeringen jaarlijks of maandelijks te betalen. Maar wat doe je het best? Kost de ene optie jou meer dan de andere? Nu het minder goed gaat met de economie en de koopkracht daalt, zou je denken dat meer mensen vragen om hun verzekeringen maandelijks te vereffenen. Maar is dat ook zo? Independer.be zocht het uit.

Bij Corona Direct zien ze de vraag naar een maandelijkse betaling voor verzekeringen al een paar jaar toenemen. Tussen 2020 en 2021 was er een toename met 16 procent. Tussen 2021 en dit jaar was de omzetting van jaarlijks naar maandelijks nog iets ruimer: 19 procent. In totaal is het aantal klanten dat per maand betaalt dus met ruim een derde gestegen in twee jaar tijd. Bij de verzekeraar hebben ze het over een duidelijke trend.

Quote Indien het financieël mogelijk is, kies zeker voor een jaarlijkse afrekening. Je bespaart er altijd mee. Kenneth Vansina, Independer.be

Financiële situatie bepalend

Behalve het algemene klimaat – zoals de huidige crisis – bepaalt vooral je eigen financiële situatie of je ervoor kiest de premie van bijvoorbeeld je autoverzekering per maand of per jaar te betalen. Elk jaar een ‘grote’ factuur in de brievenbus krijgen, blijft soms een verrassing. Dan vraag je je wel eens af waarom je de premie niet in schijfjes betaalt, per maand. Evengoed vind je het misschien net makkelijker om de premie in één keer te betalen. Krijg je de rekening in de periode, waarin je bijvoorbeeld ook je vakantiegeld of eindejaarspremie ontvangt, dan komt dat minder hard aan.

Maandelijks iets duurder dan jaarlijks

‘Maar misschien is er nog een andere reden waarom velen blijven zweren bij een jaarlijkse betaling’, zegt Kenneth Vansina van Independer.be. ‘Kies je voor een maandelijkse afrekening, dan betaal je soms iets meer. Verzekeraars bieden vaak kortingen van 3 tot 10 procent als je in één keer het jaarlijkse premiebedrag overmaakt. Indien het financieël mogelijk is, kies dus zeker voor een jaarlijkse afrekening. Je bespaart er altijd mee.’

En misschien is dat de reden waarom er bij bijvoorbeeld Yuzzu de voorbije maand en geen toename was van het aantal mensen dat kiest voor een maandelijkse betaling. Wel telt de verzekeraar al een kwart autoverzekeringnemers die hun premie in twaalf schijven per jaar betalen.

Wanbetalers

In tijden van verminderde koopkracht bestaat het risico dat verzekeraars het verschuldigde geld van de premie niet ontvangen. Zeker als het een jaarlijks bedrag is. Zo’n premie neemt een flinke hap uit het budget. Zo noteerden de verzekeraars de voorbije maanden meer wanbetalers. Bij Corona Direct merken ze sinds 2021 een geleidelijke stijging die zich dit jaar doorzet.

Een klant die zijn autoverzekering niet betaalt, krijgt van de verzekeraar een herinnering. De verzekeraar is verplicht om dat per aangetekend schrijven te doen. Daarna krijgt de klant nog vijftien dagen om de premie te betalen. Doet hij dat niet, dan wordt het contract opgeschort. Het contract is dan niet verbroken. Bij een ongeval in fout zal de verzekeraar de slachtoffers blijven vergoeden in die periode van vijftien dagen. Wel kan de verzekeraar bij de klant het uitgekeerde bedrag terugeisen.

Heeft de klant na de periode van vijftien dagen nog altijd niet betaald, dan wordt het contract beëindigd. Dat gebeurt ten vroegste dertig dagen na het aangetekend schrijven. De klant komt op een zwarte lijst van wanbetalers terecht, waardoor het voor hem niet makkelijk wordt om een nieuwe maatschappij te vinden.

