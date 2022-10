Deze auto’s zweven dankzij magneten met grote snelheid nét boven de weg

In de provincie Jiangsu in het oosten van China hebben medewerkers van de Southwest Jiaotong University hiertoe een snelweg aangelegd die is voorzien van een stroomrail. De voertuigen die erover rijden, zweven ongeveer 3,5 centimeter boven het wegdek door de toepassing van magneten in de autobodem. Dat meldt staatspersbureau Xinua.

Met 200 km/u boven de weg zweven

Alle voertuigen zouden met een snelheid van rond de 200 kilometer per uur hebben gereden. De maximumsnelheid was ingesteld op 230. Dat de technologie zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, is te zien aan de testvideo. De auto, die overigens zo’n 2,8 ton weegt door de vele magneten, beweegt nog niet echt soepel over de baan.