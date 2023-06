Deze auto mag zelfstandig 130 km/u rijden in Duitsland

Mercedes gaf concurrenten als Tesla, Audi en BMW het nakijken door als eerste een auto te maken die tot 60 kilometer per uur zelfstandig mocht rijden. Handig in de file, maar verder weinig revolutionair. BMW komt nu met een auto waarmee je tot 130 km/u je handen van het stuur mag halen.

De auto waar het om gaat, is de nieuwe BMW 5 Serie. De KBA, de Duitse federale toezichthouder, heeft de Highway Assistant van dit model goedgekeurd. Daarmee kun je tot een snelheid van 130 km/u het stuur uit handen geven. De auto rijdt dan zelfstandig verder en het is alleen nog vereist dat je je aandacht erbij houdt en ingrijpt als dat nodig is. Camera’s houden in de gaten of je voldoende bij de les bent.

Inhalen door in de spiegel te kijken

De auto rijdt niet alleen keurig rechtdoor, maar haalt ook in wanneer er langzamer verkeer voor je opduikt. Dat wil zeggen: het is mogelijk om met de BMW van rijstrook te wisselen zonder je handen te gebruiken. Als de auto ziet dat een andere rijstrook vrij is en sneller kan zijn, kun je met een blik in de zijspiegel bevestigen dat je wilt wisselen. Dat kan eventueel ook nog gewoon door handmatig het knipperlicht aan te zetten.

BMW haalt Mercedes-Benz in

De kans is groot dat de BMW 7 Serie en de elektrische i5 en i7 binnenkort eveneens goedkeuring krijgen van de KBA. Of het ook een VN-goedkeuring krijgt, zoals Mercedes-Benz voor zijn Drive Pilot, is nog niet duidelijk. In elk geval troeft BMW Mercedes-Benz wel af in de zin dat Mercedes zijn Drive Pilot in Duitsland alleen in druk snelwegverkeer tot 60 km/u mag gebruiken. Daarmee is het meer een soort uitgebreide file-assistent.

Het nieuwe model krijgt een opgeruimd interieur met nog minder knoppen en is voor het eerst ook leverbaar als volledig elektri­sche auto.

De nieuwe BMW 5 Serie is 10 centimeter langer dan zijn voorganger en heeft geen front met een absurd grote grille. Het nieuwe model krijgt een opgeruimd interieur met nog minder knoppen en is niet alleen leverbaar met diesel-, benzine-, en plug-inhybridemotoren: de auto is voor het eerst ook verkrijgbaar als volledig elektrisch model. Dat heet de i5. Alle modellen van de BMW 5 Serie vind je ook als stationwagon-variant met de vertrouwde naam Touring.

Tukje onderweg

De BMW 5 Serie is de eerste waarmee je in Europa ‘autonoom’ mag rijden bij een snelheid van maximaal 130 km/u, en bovendien is de handsfree rijstrookwisselassistent helemaal nieuw. Hoewel je nog alert moet blijven op mogelijke fouten van het systeem, wordt dit toch gezien als een belangrijke stap naar autonoom over de snelweg rijden. Daarmee komt een dutje doen onderweg naar de wintersport of zomerbestemming weer een stapje dichterbij.

Lees ook: