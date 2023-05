De grote test. Onze journalisten reden 1.500 km naar Berlijn, welke auto is het snelst: elektrisch of waterstof?

Wat tank je best: Euro 95 of 98? “Vooral oudere wagens zijn gevoeliger voor de eigenschap­pen van de brandstof”

Goed nieuws voor wie binnenkort op autovakantie gaat: de maximumprijzen voor benzine zijn - net zoals de gasprijs - voorbij hun hoogtepunt van afgelopen winter. Euro 95 (E10) mag nu maximaal 1,731 euro kosten, Euro 98 (E5) 1,911 euro per liter volgens de FOD Economie. Maar wat kies je best: de goedkopere Euro 95 of de Euro 98, want is die dan niet beter? En is het waar dat je met Euro 95 soms je motor kan beschadigen? Onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn legt uit wat de verschillen zijn en hoe je zo’n 8 euro op een volle tank bespaart.