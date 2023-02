De e-bike van Porsche kost 9.000 euro: wat krijg je daarvoor? “De Duitsers zijn maniakaal als het om materialen en technische oplossingen gaat”

Elektri­sche wagens zitten in de lift in Europa: meer dan een op de tien verkochte wagens rijdt op stroom

In 2022 was 12,1 procent van de nieuw verkochte wagens in Europa volledig elektrisch aangedreven. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Acea, de Europese constructeurskoepel. In België werden er 37.638 auto's met een elektrische batterij verkocht.

1 februari