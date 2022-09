De beste conceptbikes die nooit op de markt zijn gekomen: “De beloftes worden vaak niet waargemaakt”

In september onthullen de motormerken vaak hun eerste nieuwigheden voor het komende jaar. Het gaat dan puur om nieuwe kleurtjes of kleine facelifts, terwijl het grote nieuws bewaard blijft voor het salon van Milaan in november. Maar regelmatig blijkt dat sommige merken ook beloftes doen die ze niet kunnen waarmaken. Onze motorexpert Arno Jaspers toont de mooiste concepten die nooit de productie haalden.

BMW’s Concept 6

Volledig scherm BMW Concept 6 © eb.andriuolo

Conceptbikes zijn iets van alle tijden, al begin ik voor dit lijstje van moderne conceptbikes graag in 2009 met de onthulling van BMW’s ‘Concept 6’. BMW vertaalde haar ellenlange ervaring met zescilinders bij auto’s eindelijk in een megabrute nakedbike. Voor het dwarsgeplaatste motorblok werd samengewerkt met F1-ingenieurs en het resultaat was op z’n zachts gezegd spectaculair. Met 160pk moest die de ultieme nakedbike worden…tot het verhaaltje eindigde op een sisser. Een jaar later werd de K1600GT toermotor met hetzelfde motorblok wel voorgesteld, maar de Concept 6 nakedbike verdween in de koelkast.

Alta Motors en de elektrische Harley-Davidson

Volledig scherm Alta © rv

Volledig scherm De samenwerking tussen Alta en Harley Davidson © rv

Hoewel alles in de beginjaren 2010 nog om verbrandingsmotoren draait, horen we ook voor het eerst van het Californische Alta Motors. Het merk begon als garageproject in 2007, maar wanneer Tesla-oprichter Martin Eberhard erbij komt in 2013 wordt het allemaal een stuk serieuzer. Tegen eind 2017 heeft het merk drie motoren klaar op basis van dezelfde elektrische aandrijfbron en dit lijkt de grote doorbraak te worden. De offroadmotoren van het merk geven in verschillende wedstrijden het nakijken aan benzinemotoren en het gaat zelfs zover dat het grote Harley-Davidson in 2018 een partnership aangaat met Alta. Amper zes maand later gaat het partnership om nog onbekende redenen in rook op en tenslotte gaat Alta failliet met amper een handjevol uitgeleverde motorfietsen.

Mission R: de eerste elektrische superbike

Volledig scherm Mission R © rv

Als we het hebben over elektrische concepten, dan kunnen we niet om de Mission R heen. Hoewel andere fabrikanten al vroegere e-concepts hadden, mogen we de Mission R gerust de oerknal noemen. Deze motor uit 2010 zou aan de basis liggen van de huidige Harley-Davidson LiveWire (die intussen is afgesplitst onder een apart bedrijf), maar Mission deed ook ontwikkelingswerk voor Team Mugen, het elektrische raceteam van niemand minder dan Honda. De race- en snelheidsrecords van de Mission R zijn niet te tellen, en toch zou het bedrijf na investeringsrondes van meer dan 14 miljoen dollar op twee jaar tijd kopje onder gaan in 2014.

Suzuki Recursion: de comeback van de turbo. Of toch bijna.

Volledig scherm Suzuki Recursion © rv

Het is geen geheim dat Suzuki nooit helemaal bekomen is van de financiële crisis in 2008. Zelfs in het huidige modellengamma ontdek je dat het meeste (dure) technische ontwikkelingswerk dateert van voor die periode. En toch leek het er in 2013 op dat het merk nog eens met een reuzendoder zou uitpakken. De ‘Recursion’ was een 660cc middenklasser die retrocharmes koppelde aan een revolutionair motorblok met turbo. Hoewel er destijds veel spypics opdoken van gecamoufleerde turbo-Suzuki’s, zou het project zich nooit vertalen in een productiemotor.

KYMCO SuperNEX: Wanneer een industriereus zich verslikt

Volledig scherm KYMCO SuperNEX © rv

Het merk KYMCO is in de lage landen vooral bekend van de budgetscooters, maar in 2018 deden ze een knaller van een aankondiging op de motorbeurs van Milaan. De KYMCO SuperNEX zou de meest revolutionaire superbike ooit worden met sensationele acceleraties, een fenomenale topsnelheid en alle mogelijke elektronica om de oerkracht van het elektrische motorblok onder controle te houden. Eén klein probleempje: buiten wat conceptschetsen was er nog niks bekend over de ontwikkeling. Intussen heeft het merk in samenwerking met een Italiaanse start-up wel een rijdend (!) elektrisch nakedbike concept ontwikkeld, maar over de SuperNEX wordt in alle talen gezwegen.

Andere noemenswaardige concepten

Het zijn dus zeker niet altijd kleine spelers die zich mispakken aan grootste concepten, zelfs merken als Honda laten zich eraan vangen. Dat bleek ook met het Honda CB-F concept dat nooit het daglicht zou zien. Erger wordt het zelfs nog met het prachtige CB4X concept dat uiteindelijk helemaal van de kaart geveegd werd voor de minder esthetisch verantwoorde NT1100. Tot slot blijft het ook wachten op een productieversie van de geniale CB125X.

Volledig scherm Honda CB-F © rv

Volledig scherm Honda CB4X © rv

Volledig scherm Honda CB125X © rv

Het is duidelijk dat vooral elektrische startups hun conceptbikes inzetten als joker om potentiële investeerders over de streep te trekken. Dat zagen we enkele jaren geleden bij Lightning Motorcycles met de recordbrekende LS-218; intussen worden er geen motoren uitgeleverd en balanceert de firma op het randje van het faillissement. Maar ook vandaag de dag zijn er bedrijven zoals Damon Motorcycles of ARC die hoofdzakelijk bestaan uit een concept, een reservatiewebsite en wat computergegenereerde afbeeldingen. De verrassende uitzondering op de regel is misschien nog de Lotus C-01. Die zag wel degelijk het daglicht en werd twee jaar geleden uitgeleverd bij 100 gelukkige klanten.

Volledig scherm Damon Hyperfighter Colossus © rv

Volledig scherm Arc Vector © rv

Volledig scherm Lotus C-01 © rv

