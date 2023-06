David voelt zich in de steek gelaten door fietsmerk Cowboy: "Ik betaal 240 euro per jaar voor een dienst waar ik niet op kan rekenen”

Opgelet tijdens je autovakan­tie: in deze landen mag je geen druppel alcohol drinken als je rijdt

Drink jij graag een glaasje op vakantie? Weet dat het extra opletten geblazen is in het buitenland, want het aantal eenheden alcohol dat je als chauffeur mag drinken ligt er vaak een stuk lager dan bij ons. In een aantal landen geldt zelfs een nultolerantiebeleid.