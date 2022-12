“Dat elektrische auto’s goedkoper worden, is onzin”: In China koop je al een EV vanaf 4.000 euro, bij ons kosten ze veel meer. Al blijft één merk betaalbaarder

Wat zijn de voordelen van elektri­sche bedrijfswa­gen? En kan mijn baas ook een laadpaal regelen? Expert legt uit

Een elektrische wagen wordt steeds meer dagelijkse kost. Een op de vier nieuw ingeschreven wagens is vandaag al elektrisch of een plug-inhybride. Hun grote nadeel? Ze zijn nog steeds erg duur in aankoop. Tenzij je er eentje krijgt via je werk. Maar wat dan met de bijkomende kosten zoals de laadinfrastructuur? Roel Vanderbeuren van ‘The New Drive’, een adviesbureau rond duurzame mobiliteit en elektrisch rijden, geeft antwoord op belangrijke vragen.

7 december