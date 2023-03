Dan toch niet verplicht elektrisch rijden tegen 2035: wat staat in het nieuwe voorstel? En wat zijn e-fuels die straks toegelaten worden?

Getest in primeur: BMW iX5 Hydrogen. “Waterstof maakt komaf met dé achilles­hiel van elektrisch rijden”

Onlangs kon je hier alles lezen over waterstof als brandstof voor de auto. Nu mocht onze autospecialist Joost Bolle ook daadwerkelijk met zo’n ‘H2-auto’ rijden. Hij gaat na waarom we (al dan niet) moeten hopen dat meer merken deze technologie gaan gebruiken. “Als je een waterstofauto wil beoordelen, dan moet je hem vergelijken met een elektrische auto. En niet met benzine- of dieselwagens.”