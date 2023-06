Dan toch een ‘autosalon’ in 2024: eventorganisator plant in januari nieuwe autoshow

Geen budget voor een e-bike? Tover je gewone fiets om tot een elektri­sche: “Een ombouwpak­ket heb je al voor 600 à 700 euro”

Misschien had je toch liever een elektrische fiets dan een ‘gewone’. Of je conditie is wat minder geworden en je kan wel wat ondersteuning van een batterij gebruiken. Geen probleem: je kunt van je eigen conventionele fiets zélf een elektrische maken. Al vergt zo’n klus behoorlijk wat inzicht. Dus vroeg onze verslaggever, een man met twee linkerhanden, raad aan fietsenmaker Dirk Van Bever van D&S Bikes. “Met dit stappenplan moet het vlot lukken, maar je kan je fiets ook tot in de puntjes làten ombouwen.”