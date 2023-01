Comedian William Boeva rijdt met een Maserati Ghibli (vanafprijs 92.750 euro): “Deze wagen is verkrijgbaar met elektrisch instelbare pedalen”

BV William Boeva en z’n vriendin vertellen voor het eerst over hun relatie: “Sommige mensen dachten dat ik een ‘golddigger’ was”

William Boeva (32) is al twee jaar gelukkig samen met z'n vriendin Nikki Janssens (33). In ‘Humo’ vertelt het koppel voor het eerst uitgebreid over hun relatie. “William is een BV en hij heeft een beperking: ik heb tijd nodig gehad om de klik te maken.”

