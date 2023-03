Collega-bestuurders waarschuwen voor een snelheidscontrole: mag dat?

Is nu hét moment om een tweedehandswagen te kopen of kan je beter nog even wachten?

Wat met zwaaien naar andere bestuurders?

Op andere manieren medebestuurders waarschuwen voor een controle is in principe niet verboden, al zijn de mogelijkheden dus eerder beperkt. Zo schrijft de wegcode niets over zwaaibewegingen naar een andere automobilist. Al is het maar de vraag of die andere persoon zo’n signaal correct zal kunnen interpreteren. Wanneer je een controle bent voorbijgereden, is het ook toegelaten om – eenmaal geparkeerd – anderen een berichtje te sturen om ze op de hoogte te brengen van de controle.

Asociaal gedrag

Uiteindelijk moeten we onszelf de vraag stellen of dat verklikken ‘nodig’ is. “Door controles te verklikken, of het nu via sociale media of met een lichtsignaal is, stel je eigenlijk asociaal gedrag. Je hindert de politie bij haar taak. Zo controleren politiemensen bijvoorbeeld niet alleen op snelheid of alcohol, maar halen ze bij controles langs de weg ook bestuurders uit het verkeer die andere zaken op hun kerfstok hebben als onverzekerd rijden, geseinde wagens, enzovoort”, weet Willems.