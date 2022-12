Christophe (41) kocht zijn droomwagen voor een prikje: "Nu is hij 10 keer meer waard, maar aan verkopen denk ik niet”

Jaren zocht Christophe Salomez (41) naar zijn droomauto: een Pontiac Firebird Trans-Am. Precies zo eentje als Burt Reynolds bestuurt in ‘Smokey and the Bandit’ - een in automiddens legendarisch te noemen actiecomedie uit 1977. Geen gemakkelijke klus, want van het exact juiste model zijn er niet veel gebouwd. Maar negen jaar geleden vond hij ‘m plots. Voor een prikje nog wel.