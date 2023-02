Chinese Porsche-dealer blundert met 'koopje', ware run op sportwagen volgt

Honderden Chinezen konden hun geluk niet op toen ze de advertentie zagen en deden vliegensvlug een aanbetaling van 911 yuan (124 euro). Het geluksmoment bleek echter van korte duur. Porsche erkende dat de dealer in de noordelijke stad Yinchuaner "een ernstige fout in de vermelde verkoopprijs" had gemaakt.

“Onderhandeld met aangenaam resultaat”

Toen de dealer doorhad dat hij de fout was ingegaan, verwijderde hij de onjuiste advertentie meteen, zegt een woordvoerster op het hoofdkantoor van Porsche in Stuttgart tegen zakelijk persbureau ‘Bloomberg’.



De blunder pakte overigens niet voor iedereen slecht uit. Volgens Porsche is er contact opgenomen met de allereerste persoon die een aanbetaling deed. Er is "onderhandeld met een aangenaam resultaat" over een auto die de dealer op voorraad had. De details van de deal zijn niet bekendgemaakt.