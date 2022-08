Chinese automarkt trekt weer aan

De al een tijd slabakkende Chinese automarkt wint steeds meer aan vaart. In juli verkochten autobouwers er 2,42 miljoen voertuigen, of bijna 30 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft sectorvereniging CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) bekendgemaakt in Peking. De grootste stijging was er bij de elektrische auto's, waarvan de verkoop meer dan verdubbelde tot 593.000 voertuigen.