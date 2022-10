Brits onderzoek: deze vier auto's scoren 100 procent qua betrouwbaarheid

“Vooral voer voor bedrijfswa­gen­par­ken”: onze autokenner geeft zijn ongezouten mening over Citroëns 'nieuwe' DS7

DS zet zijn DS7 in het nieuw. Of beter: ‘nieuw’. Want eigenlijk gaat het om een zogenaamde ‘facelift’. Maar dat zal je straks niet lezen op de affiches langs de weg. Automerken doen immers hard hun best om het onderscheid tussen ‘opgefrist’ en ‘écht nieuw’ zo vaag mogelijk te maken. Maar onze autospecialist Joost Bolle viel tijdens een korte test nog iets helemaal anders op. Hij legt uit waarom de Duitse merken eigenaar blijven van het label ‘premium’: “Je hoeft niet lang te kijken om hier een SUV van een Duits merk in te herkennen.”

28 september