Rechts inhalen mag niet, behalve in deze gevallen

Ooit stond rechts inhalen bovenaan de lijstjes met grootste ergernissen van automobilisten, maar de laatste jaren is die ergernis ingehaald door onnodig links rijden op de snelweg. Toch worden bestuurders die rechts inhalen nog altijd gezien als wegpiraten. En terecht, want het is gevaarlijk en onnodig. Dat geldt overigens ook voor onnodig links rijden.

Toch zijn er twee belangrijke uitzonderingen op deze regel:

• Een automobilist geeft aan dat hij naar links gaat. Als een auto links staat voorgesorteerd, mag je die rechts inhalen.

• Als je een voertuig bestuurt, mag je een tram rechts inhalen.

Buiten deze twee uitzonderingen mag je dus absoluut niet rechts inhalen. Doe je dat wel, dan riskeer je een boete. Maar er zijn nog vier situaties die niet als inhalen worden gezien. Daarbij is rechts rijden dus geen overtreding.

• Rijd je in een file of bij druk verkeer op meerdere banen in dezelfde richting? Dan mag je de file rechts inhalen wanneer het verkeer op jouw rijstrook sneller gaat.

• Op een uitvoegstrook, wanneer je een blauw aanwijzingsbord volgt en dus op jouw rijstrook rijdt.

• Binnen de bebouwde kom, als je een rijstrook volgt die “het best aan jouw bestemming beantwoordt”.

• Met een motorfiets, als je sneller rijdt dan de wagens tussen twee rijstroken of files. Maar let op: je mag niet sneller rijden dan 50 km/u en maximum 20 km/u dan de andere voertuigen. Rijd je op een autosnelweg of autoweg, dan moet je rijden tussen de twee rijstroken die het meest links liggen.

Deze regel houdt in dat je op een snelweg, als je helemaal rechts rijdt en iemand traag in het middenvak, toch over meerdere rijvakken naar links moet om die middenvakrijder in te halen. Zelfs als er verder weinig verkeer is, mag je dus niet op het rechtervak blijven rijden en de ander voorbij steken.

Boete voor rechts inhalen

Als je een voertuig rechts inhaalt in een andere situatie dan hierboven staat beschreven, dan bega je een inbreuk van de tweede graad. De boete daarvoor is een onmiddellijke inning van 116 euro.

De procureur kan je bovendien dagvaarden voor de politierechtbank, die een boete kan opleggen van 160 tot 2.000 euro. Daarnaast riskeer je hier ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Lees ook: