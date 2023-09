Let op voor deze 6 fouten tijdens het tanken: “Start in dit geval zeker de motor niet”

1. Niet letten op het ‘geheime pijltje’

Zelfs veel doorgewinterde automobilisten weten het niet, maar bijna elke auto heeft een kleine pijl naast het benzinepomp-symbool op de brandstofmeter. Die laat zien aan welke kant van de auto de vuldop zich bevindt. Handig, zeker als je in de auto van een ander rijdt. Het idee komt van ene Jim Moylan, die voor Ford werkte. Hij kreeg het idee in 1986, toen hij een bedrijfswagen van Ford moest aftanken in de regen, maar natte kleren kreeg omdat hij aan de verkeerde kant stond. Hij stuurde het idee voor het pijltje naar zijn bazen en dat was het begin van een zegetocht van het pijltje langs alle autofabrikanten wereldwijd.

2. Wachten tot je aan de kant van de vulopening kunt tanken

Het is uiteraard praktischer als de tankslang aan de ‘goede’ kant zit. Maar net zoals de oude regel niet meer in alle gevallen opgaat dat Europese auto’s rechts tanken en Aziatische auto’s links, zijn ook de slangen niet meer zo kort en onbuigzaam als vroeger, zo meldt website Blick. Hierdoor kun je doorgaans gemakkelijk vanaf de ‘verkeerde’ kant tanken. Tip: trek in dit geval eerst de slang een stuk uit en ga er dan pas mee de hoek van de auto mee om. Aan de slang zit vaak zand en vuil en dat kan krassen maken op je autolak.

In de zomer kun je beter niet de tank tot aan de rand van het mondstuk vullen. Door de hitte kan een deel van de uitzetten­de brandstof via de tankventi­la­tie ontsnappen.

3. Tanken terwijl de motor draait

Tanken terwijl de motor draait, is niet alleen slecht voor het milieu en je portemonnee, er is ook een verhoogd risico op brand. Statische elektriciteit die wordt gegenereerd wanneer de motor draait, kan brandstofdampen doen ontbranden. Niet voor niets hebben de meeste tankstations een bord met de tekst ‘Motor uit’.

4. De verkeerde brandstof tanken

Zeker bij de auto van iemand anders kan verkeerd tanken snel gebeuren: benzine komt meestal in een dieselmotor terecht (het omgekeerde is zelden het geval, aangezien de pijp van het mondstuk voor diesel groter is dan het mondstuk voor benzine). Heb je verkeerd getankt? Start dan zeker de motor niet. Zolang de verkeerde brandstof alleen in de tank zit, is laten leegpompen meestal voldoende. Als je de motor start, moet je rekenen op een reparatie van duizenden euro's.

5. In de zomer de tank tot de rand vullen

De brandstof komt koel uit een gekoelde ondergrondse tank en wordt in de auto plotseling zo warm als de omgeving. In de zomer kun je daarom beter niet de tank tot aan de rand van het mondstuk vullen. Anders kan het in de hitte gebeuren dat een deel van de uitzettende brandstof via de tankventilatie ontsnapt. Daarmee jaag je jezelf alleen maar onnodig op kosten.

6. Telefoneren tijdens het tanken

De dampen die ontsnappen tijdens het tanken zijn ontvlambaar. Daarom is telefoneren tijdens het tanken niet toegestaan. Een gsm is een elektrisch toestel en kan kleine vonkjes veroorzaken. Het risico dat door het gebruik van je gsm dampen ontbranden is klein, maar niet onbestaande. Het gevaar is uitsluitend theoretisch omdat het nog nooit in de praktijk is gebeurd. Maar waarom zou je het risico nemen?

