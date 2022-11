BMW populairste merk onder snelheidsovertreders

Te snel rijden is en blijft de grootste oorzaak voor het hoge aantal dodelijke verkeersslachtoffers in ons land. Maar ondanks de vele flitsmarathons en sensibiliseringsacties neemt het aantal boetes voor overdreven snelheid alleen maar toe. Het advocatenbureau Intolaw, dat websites aanbiedt waar je je boete kunt berekenen, zoals boetecalculator, hield eerder dit jaar een rondvraag bij mensen die in 2022 beboet werden voor een snelheidsovertreding om meer inzicht te krijgen in dit probleem.

BMW populairste merk

Niet alle provincies zijn gelijk vertegenwoordigd. Liefst de helft van de 2.500 verkeersovertreders die de enquête invulden, kwam uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen of Henegouwen. Een opvallende gelijkenis tussen deze provincies was het type voertuig waarmee de overtreding werd begaan. De BMW stond afgetekend op één, gevolgd door Volkswagen en Mercedes.

Tussen die best vertegenwoordigde provincies vielen er bovendien heel wat verschillen op. In drie op de vier gevallen waarbij te snel gereden werd, zat in Antwerpen en Oost-Vlaanderen een man achter het stuur, terwijl in Henegouwen in diezelfde verhouding een vrouw een te zware voet had.

Antwerpen onderscheidde zich daarenboven door in grote mate negatief te beantwoorden op de vraag of een boete zal zorgen voor een aanpassing in het rijgedrag. Maar liefst 25 procent haalde aan dat een bekeuring of dagvaarding geen enkele invloed zal hebben op het gedrag achter het stuur in de toekomst.

