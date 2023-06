BMW 5-serie is eerste auto die semizelfstandig 130km/u mag rijden in Duitsland

De Duitse wegenautoriteit KBA (voluit de Kraftfahrt-Bundesamt) heeft BMW’s Autobahn Assistant onlangs goedgekeurd, meldt de autofabrikant. Daarmee kunnen gebruikers hun auto zelfstandig laten rijden zonder de handen aan het stuur te moeten houden. De KBA begrenst de maximale snelheid op 130km/u.

Auto wisselt zelf van rijstrook

Het Autobahn Assistant-systeem van BMW betreft ‘level 2' autonoom rijden, waarmee de auto zelfstandig kan rijden, maar bestuurders nog steeds hun aandacht op de weg moeten richten. Camera’s in de auto houden in de gaten of de bestuurder voldoende aandacht besteedt aan de weg.



De functie van BMW kan daarnaast zelf van rijstrook wisselen. Dat werkt eveneens handsfree. Met camerasystemen kan de auto zelf opmerken dat er een rijbaan vrij is, bijvoorbeeld om inhaalmanoeuvres uit te voeren. Gebruikers kunnen bevestigen dat ze van rijbaan willen wisselen door naar de zijspiegel van de auto te kijken of de richtingaanwijzer handmatig te gebruiken. De rijstrookassistent van BMW werkt met snelheden van 60 tot 180km/u. Bij snelheden boven 130km/u zal de rijstrookassistent niet handsfree werken.

Voor het eerst

Semiautonoom rijden met 130km/u is sinds dit jaar toegestaan op bepaalde wegen in Duitsland. BMW is echter de eerste autofabrikant die hiervoor toestemming krijgt voor bepaalde auto’s. Dat geldt momenteel alleen nog voor BMW’s nieuwe 5-serie. Ook andere fabrikanten willen dergelijke systemen op de markt brengen. Eerder kreeg het Drive Pilot-systeem van Mercedes-Benz al toestemming voor gebruik in Duitsland, maar daarvoor gold een maximale snelheid van 64km/u.

De zelfrijfunctie van BMW is al beschikbaar in de VS en Canada en komt nu dus voor het eerst naar een Europees land. Volgens Duitse techwebsite ‘Heise’ krijgt de functie een meerprijs van 850 euro zodra die beschikbaar komt.

