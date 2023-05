Binnenkort sneller groen dankzij verkeerapps : hoe werkt het?

Het gebruik van verkeerapps nam de voorbije jaren een hoge vlucht en van die populariteit wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu handig gebruik maken om verkeerslichten slimmer te maken. Door de data van verkeerapps te gebruiken, kunnen verkeerslichten namelijk rekening houden met de verkeersdrukte op een bepaald moment van de dag. Wachten voor een rood licht terwijl er geen of maar weinig verkeer voor je neus passeert, is daardoor binnenkort verleden tijd.

Informatie-uitwisseling

Doordat verkeerapps toegang hebben tot jouw locatie, weten die perfect wanneer je een kruispunt met verkeerslichten nadert. Dankzij het nieuwe systeem met slimme kruispunten van het AWV, verstuurt de app via de cloud een signaal naar een centraal systeem dat de verkeerslichten aanstuurt. Wanneer je ’s nachts via een zijstraat een grote weg moet oprijden, zou je in principe niet meer moeten wachten. Op voorwaarde dat er op de hoofdweg geen verkeer is.

Bij verkeerapps denken we uiteraard aan Waze of Google Maps, maar in deze vroege fase werkt het systeem enkel met de apps Flitsmeister en Karta GPS. De beperkte markt die Vlaanderen biedt, is de reden waarom Google Maps en Waze voorlopig nog niet op de kar springen, al is de overheid met hen in gesprek hierover.

250 intelligente kruispunten

Van de 1.700 kruispunten die ze beheert, wil het Agentschap Wegen en Verkeer er zo’n 250 intelligent maken de komende twee jaar. Sommige kruispunten zijn daarvoor intussen al uitgerust, maar het is nog enkele maanden wachten vooraleer de verkeersapps ook operationeel zijn en het volledige systeem dus in werking kan treden. Afhankelijk van de resultaten, zullen er de komende jaren nog meer kruispunten volgen.

De uitrol van het systeem zal in eerste instantie werken voor wie met de wagen rijdt, maar op termijn zullen ook fietsers, voetgangers en andere doelgroepen, zoals hulpdiensten, in het systeem geïntegreerd zitten. Daarvoor zullen speciale apps nodig zijn, want de bestaande verkeerapps zijn vooral op autoverkeer gericht.

Minder stilstand betekent vlotter verkeer

Door de verbinding tussen onze smartphone en de verkeerslichten, zullen we kunnen zien of een verkeerslicht op rood of groen staat wanneer we het naderen. Over enkele maanden zal er zelfs een timer te zien zijn, zodat je exact weet wanneer een licht op groen zal springen. Zo kan je op voorhand al vertragen en vermijd je stilstand, met vlotter verkeer als resultaat.

Door de verbinding tussen de verkeerapp en de slimme verkeerslichten is het ook mogelijk om een inschatting te maken van de verkeersdrukte en de lengte van een file. Sta je bijvoorbeeld in een ellenlange file aan een bepaald kruispunt, terwijl er in de straat rechts of links amper auto’s staan aan te schuiven, dan zal het licht sneller op groen springen voor jou en ook langer groen blijven.

Jouw privacy

Flitsmeister verzamelt hiervoor enkel jouw gps-gegevens en verwerkt die ook volledig anoniem. De gegevens zijn met andere woorden niet aan jouw persoon gekoppeld. Flitsmeister – en niet de overheid – houdt de gegevens dan zes maanden bij.

Net zoals andere apps gaat Flitsmeister de verzamelde gegevens wel exploiteren en verkopen aan andere partijen, zoals een producent van digitale kaarten die zijn product wil verbeteren. De gegevens mogen nooit andere doelen dienen dan het verbeteren van het verkeer. Het volgen van individuen en hun verplaatsingen is dus ondenkbaar.

Toch zijn privacy-experts eerder sceptisch. Volgens hen valt het, ondanks de anonieme verwerking, nooit volledig uit te sluiten dat de verzamelde gegevens tot jou terug te leiden zijn.

