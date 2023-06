Binnenkort gedaan met gratis parking voor wie vlak bij het werk woont? “Veel bedrijven zullen voorbeeld van UZ Gent volgen”

Getest “Power genoeg om elke Porsche of Ferrari je achter­licht te tonen”: onze motorex­pert is onder de indruk van Suzuki GSX-S1000 GT

Suzuki’s GSX-S1000 GT hoort bij de snelste toermotoren die vandaag op de markt zijn. De Japanners vertrokken van hun 1.000 cc superbike, voegden er de nodige dosis comfort en gebruiksgemak aan toe, et voilà: een Grand Tourer waarmee je net zo goed snelwegkilometers afmaalt, dan wel bochtige binnenwegen verovert. Onze motorexpert Arno Jaspers trok op pad en ontdekte een wolf in schaapskleren. “Vergis je niet in de naam ‘GT’, want deze valse toerist trekt de stenen uit de grond.”