Binnen 10 minuten je elektrische auto opladen: volgend jaar is het mogelijk, zegt topman van Mercedes-Benz

Ferrari- en Lamborghi­ni-eigenaren moeten in Australi­sche deelstaat nu een speciaal rijbewijs halen

Wie in de deelstaat Zuid-Australië nog in een snelle sportwagen wil rijden, moet straks over een speciaal rijbewijs beschikken. Ook mogen bestuurders van dikke Ferrari's en Lamborghini's op de openbare weg niet de tractiecontrole uitschakelen of in de sportstand rijden.