Bestaan er trucjes om een negatieve ademtest af te leggen als je een glaasje te veel op hebt? Toxicoloog scheidt feiten van fabels

“Mensen die denken dat er een wondermiddel bestaat, moeten we ontgoochelen. En gelukkig maar voor de verkeersveiligheid”, zegt Jan Tytgat. Bij een alcoholcontrole vraagt de politieagent altijd om diep in te ademen en vrij lang in het analysetoestel uit te ademen. “De alcohol die aanwezig is in je adem is representatief voor de alcohol die in het bloed zit, op voorwaarde dat de lucht uit je diepere luchtwegen komt. De meetapparaten zijn zo geijkt.” Om die reden halen veel zogenaamde ‘tips’ dan ook niks uit.

Muntstukje, pepermunt, kauwgom en mond spoelen

“Een muntstukje op de tong leggen, snel nog een pepermuntje eten, een stuk kauwgom met een sterke smaak nemen of je mond spoelen met water of frisdrank: niets daarvan zal echt helpen”, aldus Jan Tytgat. “Als bestuurder van een voertuig heb je wel het recht om een kwartier wachttijd te vragen. De reden: er kan nog alcohol in je mond aanwezig zijn. Als je heel kort na het drinken een blaastest aflegt, kan dat een overschatting van de alcohol opleveren.”

Hevige fysieke inspanningen verrichten en een douche nemen

Voor je in de wagen stapt wat joggen, pompen, zwemmen of diep in- en uitademen. “Dat zal totaal geen effect hebben. Ook een douche nemen, helpt niet. Het heeft totaal geen invloed op het resultaat van een alcoholtest.”

Snoep, suiker of banaan eten

Vlak voor een alcoholcontrole snoep, een klontje suiker, een tablet druivensuiker of een banaan eten, heeft geen zin, zegt de professor. “Suiker en snoep kunnen wel helpen bij een ernstige alcoholintoxicatie, zoals alcoholische coma. Maar dat is een heel andere problematiek. Dan wordt sowieso niet meer verwacht dat je achter het stuur zit.”

Quote Antikater­pil­len die je op het internet kan kopen, doen vooral pijn aan je portemon­nee. Prof. Jan Tytgat, KU Leuven

Koffie, energiedrank of water

“Wie denkt negatief te blazen door koffie, energiedrank, cola of veel water te drinken, moet ik opnieuw teleurstellen”, zegt Jan Tytgat. “Water is wel goed tegen de kater achteraf. Het compenseert de dehydratatie door alcohol.”

Commerciële antikaterpillen en paracetamol

Op het internet zijn allerlei antikaterpillen te koop die ook effect zouden hebben op het alcoholgehalte in je bloed. “Die doen vooral pijn aan je portemonnee. Ze kunnen nuttig zijn als je problemen hebt gehad met alcoholisme. Maar ze hebben totaal geen bewijswaarde voor een acute vorm van intoxicatie, zoals dronkenschap. Idem voor paracetamol. Bovendien is het heel slecht voor je lever om dat medicijn samen met alcohol te gebruiken. De dag na het feestje paracetamol nemen tegen de kater, dat is wel oké.”

Overgeven en vetrijke voeding

Om te voorkomen dat alcohol in je bloed en hersenen komt, proberen sommige feestvierders doelbewust over te geven. “Al wat je uitbraakt, kun je niet terugvinden in je bloed en dus ook niet in je adem. Maar om negatief te testen op alcoholcontroles, zou je al kort na het drinken van de alcohol moeten overgeven.”

De vulling van de maag speelt een rol als je van plan bent alcohol te drinken. “Vetrijke voeding vertraagt de alcoholopname in het bloed wat”, laat de professor weten. “Zo bereik je minder snel hoge piekwaarden. Drink je op een lege maag, dan heb je heel snel alcoholabsorptie. Dan haal je zelfs door relatief weinig te drinken al snel de wettelijke limiet van 0,5 promille. Dus, wil je de opname van alcohol vertragen, dan is het een goed idee om vooraf bijvoorbeeld een goed pak friet met mayonaise, een stevige big mac of kerststronk met crème au beurre te eten. Dan word je iets trager dronken. Maar dat betekent nog niet dat je bij een alcoholcontrole negatief zal blazen. Er zal een verschil zijn, maar dat blijft hoe dan ook miniem.”

Lichaamsbouw

Volgens Jan Tytgat zijn vrouwen in het nadeel bij de wettelijke limiet op alcohol in het verkeer. “Mannen en vrouwen hebben een verschillend distributievolume. Een man kan meer alcohol vasthouden in zijn spierweefsel, weghouden uit het bloed en dus ook uit zijn adem. Dat komt omdat een vrouw relatief meer vetweefsel heeft. Neem nu een jonge, heel gespierde, mannelijke basketbalspeler van 2,20 meter zonder greintje vet. Die zal meer kunnen drinken voordat hij positief blaast. Omdat hij zo groot en gespierd is, kan hij de alcohol veel meer verdelen. Hij heeft dus een klein voordeel bij een alcoholcontrole.”

Quote Drink je relatief snel zes glazen alcohol achtereen, dan over­schrijd je al snel 1 promille. Om daarvan volledig te ontnuchte­ren, heb je ongeveer acht uur nodig. Prof. Jan Tytgat, KU Leuven

De gouden tip: wachten

Heb je meer gedronken dan wettelijk toegestaan, dan is er maar één tip die echt werkt: niet rijden en je lichaam de tijd gunnen om te ontgiften. “Die tijd wordt vaak onderschat”, zegt Jan Tytgat. “Per uur verdwijnt 0,15 gram alcohol per liter bloed (0,15 promille) uit ons lichaam. Eén standaardglas alcoholische drank geeft een piek bloedconcentratie van ongeveer 0,2 gram per liter (0,2 promille). Om weer volledig nuchter te worden, heb je na één glas dus iets meer dan een uur nodig. Drink je relatief snel zes glazen alcohol achtereen, dan overschrijd je al snel 1 promille. Om daarvan volledig te ontnuchteren, heb je ongeveer acht uur nodig. Om daarbij onder de wettelijk toegestane 0,5 promille te komen, zal het vier uur duren”, aldus de professor. “Daarom wil ik nog eens benadrukken: alcohol drinken en rijden gaan niet samen. Denk aan het leed dat chauffeurs onder invloed nog altijd aanrichten!”

