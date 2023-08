Bespaar tot 26% op je premie: zo vind je de goedkoopste autoverzekering voor je occasiewagen

Bij wie koop je best je tweedehandswagen?

Een directiewagen bij een professionele autohandelaar of een auto van een particulier? Het advies is niet eenduidig, want het hangt af van je persoonlijke situatie.

Heb je het nodige budget, ga dan zeker voor een directiewagen. Je betaalt wel wat meer, maar vaak gaat het dan om een wagen die maar een beperkt aantal kilometers heeft. Bovendien heb je recht op minstens één jaar wettelijke garantie. Sommige dealers geven zelfs twee jaar.

Koop je van een particulier, dan betaal je meestal minder. Maar het risico is ook veel groter. Je hebt namelijk enkel het document van de technische keuring en de verplichte Car-Pass als ‘garantie’.



Hoe kom je aan een Car-Pass? En wat als je je wagen in het buitenland koopt? We beantwoorden deze vragen hier.

Heb je alle verplichte documenten bekeken?

Voor je het verkoopcontract ondertekent, moet je zeker deze documenten hebben ingezien:

• Het ‘roze document’: is het formulier ‘aanvraag tot inschrijving voertuig’, dat de verkoper ontvangt na de technische keuring en dat je nodig hebt om je tweedehandswagen in te schrijven bij de DIV. Let op: dit document is slechts twee maanden geldig.

• Het onderhoudsboekje van de wagen.

• Het gelijkvormigheidsattest of het bewijs van de technische keuring.

• Het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

• Het tweedehandsrapport van de technische keuring.

• De Car-Pass: dit verplichte document mag eveneens niet ouder zijn dan twee maanden en geeft de kilometerstand weer op verschillende data. Hoe meer kilometerstanden er vermeld staan, hoe meer zicht je hebt op het verleden van de auto. Opgelet: laat het document een plotselinge daling zien? Dan kan dat wijzen op geknoei met de teller.

• Het verkoopcontract: dit is niet verplicht, maar beschermt je als koper. Het vermeldt zowel de gegevens van verkoper en koper, de details van het voertuig, de prijs als de (eventuele) garantieperiode.



Leestip: Wat is een goede prijs voor een kwaliteitsvolle tweedehandsauto? En hoe wordt die bepaald?

Hoe vind je de goedkoopste verzekering?

Naast de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) kan je opteren voor een mini-omnium of een full omnium. Is je wagen nog geen vier jaar oud, opteer dan voor een full omnium. Zo is ook je eigen materiële schade gedekt voor een ongeval waarbij jij in fout bent.

Trek eveneens voldoende tijd uit om op zoek te gaan naar de juiste verzekering. Door goed te vergelijken kun je honderden euro’s besparen op je verzekering voor net dezelfde tweedehandsauto, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt.

GETEST: zo groot is het prijsverschil tussen verzekeraars

We vergeleken de prijs voor een verzekering BA wat betreft een BMW 318d Touring, bouwjaar 2018, via Independer.be.

De verschillen zijn groter dan je denkt: voor dezelfde wagen vonden we een jaarlijkse premie terug tussen 244 euro en 330 euro. Dat is een verschil van 26 procent.

• Traditionele verzekeraar, premie: € 330/jaar.

• Verzekeraar 1 via Independer, premie: € 244/jaar.

• Verzekeraar 2 via Independer, premie: € 280/jaar.

• Verzekeraar 3 via Independer, premie: € 313/jaar.

We vergeleken de prijs tevens voor een verzekering mini-omnium wat betreft een VW Golf, bouwjaar 2020.

Ook hier zijn de verschillen groot. Voor dezelfde wagen vonden we een jaarlijkse premie terug tussen 424 euro en 557 euro. Dat maakt een verschil van 24 procent.

• Traditionele verzekeraar, premie € 557/jaar.

• Verzekeraar 1 via Independer, premie: € 424/jaar.

• Verzekeraar 2 via Independer, premie: € 446/jaar.

• Verzekeraar 3 via Independer, premie: € 467/jaar.



Conclusie: Vergelijken loont, ook voor de verzekeringspremie van je (nieuwe) tweedehandswagen.

