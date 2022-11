Benzine en diesel goedkoper vanaf morgen

In de prijs die vanaf morgen geldt, wordt voor de zesde keer het cliquet toegepast (bij elke daling, maar dus niet bij een stijging van de prijs). Ditmaal stijgt het tarief van de bijzondere accijns op benzine met 31,40 euro per 1.000 liter tot 587,7305 euro. Dat is bijna op het niveau van de zowat 600 euro per 1.000 liter die voor de tijdelijke accijnsverlaging van toepassing was.